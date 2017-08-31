WSJ рассказала о связях Манафорта с Дерипаской

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт работал на Россию дольше, чем было известно раньше.

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal пишет DW.com.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт не только работал политическим консультантом российской стороны дольше, о чем заявлял раньше - около 10 лет - но и был связан с Олегом Дерипаской, владельцем компании "Базовый элемент", президентом компании "Русал".

Указывается также, что сотрудничество Дерипаски с Манафортом относится к работе последнего не только в Украине, но также в Грузии и Черногории.

В статье The Wall Street Journal утверждается, что Манафорт начал работать на российскую сторону еще в 2004 году. Это продолжалось до 2015 года, а в следующем году, как известно, он возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа.

В августе 2016 года Манафорт ушел с этой должности. Одной из причин его отставки называется то, что он с 2007 по 2012 год мог нелегально получить от экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов свыше 12 миллионов долларов.

Ранее в американском Конгрессе, расследующем попытки России повлиять на президентские выборы в США, отказались предоставить Олегу Дерипаске иммунитет в обмен на его показания.

Сам бизнесмен отрицает наличие финансовых связей с Манафортом. Он подал в суд на Associated Press, обвинив в клевете это информагентство, выступившее с подобным утверждением. Как говорится в жалобе, Дерипаска много лет назад "разорвал отношения" с Полом Манафортом.

Ранее СМИ сообщали, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы Владимира Путина. Он предлагал противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.

Также газета The New York Times, ссылаясь на финансовые отчеты Кипрского банка, сообщила, что Манафорт имел финансовые обязательства перед российским олигархом Олегом Дерипаской и бывшим депутатом Партии Регионов Иваном Фурсиным на $17 млн.

Ещё одно издание Miami Herald писало, что по данным расследования ФБР, бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы за десятилетие могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от про-московских украинских и российских клиентов.