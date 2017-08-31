В МИД хотят, чтобы Совбез ООН услышал, что Россия вытворяет в Крыму

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен заслушать факты невыполнения Россией решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступе к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире "5 канала" вечером 30 августа, сообщает УНИАН.

Она напомнила, что в мае украинская сторона направила РФ дипломатическую ноту "с просьбами сообщить, как они выполняют приказ суда (ООН)".

"И именно поэтому, для нас было важно, чтобы Совет безопасности ООН также занимался этим вопросом и заслушал результаты выполнения приказа суда для того, чтобы этот вопрос не был чисто российско-украинским. А чтобы Совет Безопасности также был частью дискуссии, и чтобы это было наглядно, что Россия не выполняет и почему Россия не выполняет", – сказала Зеркаль.

Она сообщила, что работа в этом направлении будет продолжаться.

Как известно, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем, суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу, в целях защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

В июне в докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления верховного комиссара ООН по правам человека в период 16 февраля-15 мая 2017 года говорилось, что РФ в связи с промежуточным решением Международного суда в Гааге должна воздержаться от любых действий, которые ограничивают возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительные учреждения, в том числе Меджлис, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.