Украинские спасатели помогают Грузии тушить пожары

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Четверг, 31 августа 2017, 09:19

Авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины оказывает помощь Грузии в ликвидации пожаров в горной местности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС 31 августа.

"В течение 30 августа самолетом ГСЧС Ан-32П осуществлено 2 вылета для тушения пожаров в горном районе к северу от с. Абастумани (Грузия). Однако из-за сложных погодных условий работа авиации приостанавливалось", – сообщает ведомство.

Самолет находится в постоянной готовности к применению в аэропорту Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушение пожаров.

Темы: Грузия стихия ГСЧС
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