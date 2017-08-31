В киевском метро с началом осени будут действовать только синие жетоны

С 1 сентября в киевском метрополитене можно будет пользоваться только синими жетонами.

Об этом заявила пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон в комментарии "112 Украина", передает "Укрінформ".

Отмечается, что до 19.00 31 августа киевляне и гости столицы смогут обменять зеленые жетоны для проезда в метро на синие в четырех центрах на станциях столичной подземки.

По ее словам, обмен жетонов в связи с подорожанием проезда в подземке проводиться или пропорционально, или с доплатой. С 1 сентября обмен жетонов станет невозможным.

"У нас работают четыре центра. Это станции "Майдан Независимости", "Политехнический институт", "Дарница" и "Дорогожичи", где с 8.00 до 19.00 можно обменять все зеленые жетоны. Они обмениваются или пропорционально, или с доплатой. Например, если у вас 5 зеленых жетонов, то вы получаете 4 синих, или если у вас 1 зеленый жетон, то нужно будет доплатить 1 грн. Завтра в обращении будут только синие жетоны ", - заявила она.

"В принципе, мы жетон выводим из оборота. Большинство наших пассажиров уже пользуются карточками", - добавила Макогон.

Макогон также отметила, что на 31 августа пассажиры столичной подземки обменяли более 100 тыс жетонов.

Как известно, с 15 июля стоимость проезда в метрополитене повысилась до 5 гривен.