СМИ: Порошенко сам покупает оружие и передает его армии

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Четверг, 31 августа 2017, 10:30
АПУ

Президент Петр Порошенко тратит собственные средства на приобретение оружия, которое передает Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщают ресурс Ukrainian military pages и народный депутат Владимир Арьев.

Так, ukrmilitary.com пишет, что с начала российской агрессии против Украины Петр Порошенко потратил более 500 млн гривен собственных средств на помощь ВСУ, в том числе несколько десятков миллионов для 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций (до 2016 года оперативного командования "Юг" Сухопутных войск).

"Среди переданной помощи автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма, теплые вещи, а также 100 снайперских комплексов, в составе 82-х 7-62-мм карабинов Z-10 (308 Winchester) и 18 винтовок Savage под патрон 338 Lapua Magnum, оптика, дальномеры и десятки тысяч патронов", – уточняет издание.

21 августа во время визита президента в 3-й отдельный полк спецназначения, который дислоцируется в Кропивницком, командир полка передал Порошенко символический подарок с гильзами от патронов выпущенных из этих винтовок, с именами погибших собратьев, отмечает ресурс.

 



В свою очередь, Арьев прокомментировал эту публикацию в Facebook словами о том, что "в 2015 году компания Порошенко отдала на восстановление ВСУ 350 млн грн".

Фонд Петра Порошенко в мае отчитывался о том, что за 2014-2016 годы пожертвовал более 700 миллионов гривен на благотворительность, из них половину якобы потратили на нужды армии, а еще 350 миллионов – на социальные и инфраструктурные проекты.

 
 

"Украинская правда"

Темы: Порошенко оружие армия
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