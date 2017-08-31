В США произошли взрывы на химзаводе после урагана и наводнения

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Четверг, 31 августа 2017, 14:11

В США на химическом заводе в пригороде Хьюстона, штат Техас, из-за наводнений после урагана "Харви" произошло два взрыва.

Как сообщил завод "Аркема" в Кросби, в 30 милях севернее Хьюстона, около 2 утра центр экстренной помощи округа Харрис сообщил о двух взрывах и черном дыме, идущим от завода.

По данным спасателей, один человек доставлен в больницу после вдыхания дыма из завода "Аркема" (Arkema), еще 9 человек попадали в больницу для профилактики.

В компании заявили, что дым вблизи завода - не токсичен.

Однако люди жаловались на головные боли и головокружение после сообщений о взрывах.

Из-за наводнения система охлаждения осталась без питания – а органические пероксидные продукты без охлаждения вспыхивают, пояснили на заводе.

Органические пероксиды чрезвычайно легко воспламеняются – и, по мнению чиновников, лучше дать им сгореть, добавили там.

Местные чиновники ранее создали зону эвакуации на дистанции 2,4 км от завода.

В компании предупредили местных жителей, что возможны новые взрывы – и призвали не возвращаться в зону эвакуации до тех пор, пока власти не признают это безопасным.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Харви", который бушует в Техасе с субботы, унес жизни минимум 35 человек, 17 остаются пропавшими без вести.

После 30 августа ураган "Харви" начал ослабевать - и ему присвоили категорию "тропической депрессии".

Алена Рощенко, УП

Темы: США стихийное бедствие чрезвычайное происшествие
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