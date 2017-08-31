Нацполиция ищет ДНК Дыминского - СМИ

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Четверг, 31 августа 2017, 15:07
mediaport.ua

Следователи полиции ведут поиск биологических образцов бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня проводятся следственные действия в автомобиле Дыминского. Ищут и собирают его биологические образцы. Следователи также хотят оперативным (тайным) путем получить такие биологические образцы бизнесмена для сравнения", - сообщил собеседник.

По его словам, возможно, по месту жительства Дыминского будут проводиться такие мероприятия для обнаружения.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-секретарю Национальной полиции Ярославу Тракало. Он пообещал сообщить информацию о поиске биологических данных Дыминского позже.

Как известно, ДТП с участием автомобиля бизнесмена, произошла 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

После этого Дыминский вылетел в Женеву и не явился на допрос в Нацполицию. Его адвокат сообщил, что не знает, когда он вернется в Украину.

Яна Миланова, УП

Темы: ДТП полиция
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