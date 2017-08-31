НАПК взялось проверять декларации Дейдея

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея за 2015 и 2016 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства 31 августа, передают "Українські новини".

Проверка начата на основании информации, полученной от Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что 28 июля НАПК рассматривало данный вопрос, однако не смогло принять решение в связи с тем, что на то время заместитель председателя агентства Руслан Радецкий проголосовал против полной проверки.