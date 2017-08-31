Нацгвардия будет принимать присягу под стенами ВР

Все нацгвардейцы будут принимать присягу на верность украинскому народу перед стенами Верховной Рады, где в 2015 году во время столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия мемориальной доски в честь погибших, передает пресс-центр Национальной гвардии Украины.

"Я хочу, чтобы каждый политик, который организует такие мероприятия, нес не только политическую ответственность, но и человеческую. Перед каждым из нас, перед родителями, перед гвардейцами", - отметил министр.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что смерть этих ребят стала еще одним напоминанием о том, что украинское государство нужно защищать как на восточном фронте, так и внутри страны.

"Мы живем в смутное время, когда нам приходится защищать свою Родину от российского агрессора ... Но эти гвардейцы погибли здесь, в Киеве. Это напоминает нам о том, что защита страны и безопасности наших граждан является одинаково важным и на Востоке, и в Киеве", - сказал Парубий.

31 августа 2015 после того, как депутаты приняли в первом чтении изменения в Конституцию по децентрализации власти, под зданием Верховной Рады начались беспорядки.

После голосования парламента, митингующие пошли штурмом на Раду и начали бросать дымовые шашки.

Потом кто-то бросил в ряды правоохранителей и Нацгвардии боевую гранату.

Были задержаны около 30 человек, среди которых, вроде, и тот, кто бросил гранату под Радой.

Тогда Арсен Аваков обвинил в событиях партию "Свобода" и лично Олега Тягнибока.

Тягнибок утверждал, что люди, которые демонстрировали агрессию под Верховной Радой были не свободовцами, а провокаторами от власти.

Впоследствии глава МВД Арсен Аваков заявил, что взрывное устройство бросил 21-летний боец ​​добровольческого батальона "Сич".

От полученных осколочных ранений погибли четверо бойцов. Еще 141 боец ​​был госпитализирован с легкими и средними ранениями.