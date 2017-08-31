НАПК полностью прошерстит декларацию судьи Вовка

Нацагентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка за 2015 и 2016 годы.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания агентства, передают Українські Новини.

Также НАПК начало полную проверку е-деклараций бывшего командира роты полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Донецкой области Юрия Голубана.

Как сообщалось, 26 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро провело обыски в доме и по месту работы Вовка.

Следственные действия проведены в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения судьи.