Каналу "112 Украина" в 25-й раз отказали в переоформлении лицензий

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Четверг, 31 августа 2017, 16:47

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз отказал региональным компаниям, которые вещают с эмблемой "112 Украина", в переоформлении лицензий в части изменения программной концепции вещания.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Речь идет о компаниях "ТВ-Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ".

"Во время заседания Национальный совет уже в двадцать пятый раз отказал в переоформлении программных концепций", - рассказали в пресс-службе.

В заявлениях, которые подали в Национальный совет эти компании, их программные концепции совпадают с концепциями вещания спутникового телеканала "112 Украина", и в случае их переоформления была бы создана общенациональная телевизионная сеть.

Это, по мнению членов национального регулятора, противоречит условиям проведенного конкурса на вещание в региональном мультиплексе.

"Причины отказа те же (что и в предыдущие разы - УП): в случае принятия таких изменений был бы создан еще один общенациональный телеканал, тогда как они выиграли конкурс на региональное вещание", - объяснили в Нацсовете.

В пресс-службе также отметили, что, как и в прошлые разы, представители лицензиатов не присутствовали на заседании Нацсовета.

Последний раз Нацсовет отказал "112 Украина" в аналогичном просьбе 24 января 2017.

София Лукашова для УП

Темы: телевидение
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