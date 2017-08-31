Лавров пообещал ответ на закрытие генконсульства РФ в США

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Четверг, 31 августа 2017, 21:41

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Москва отреагирует на закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско и еще двух дипломатических объектов.

Об этом сообщает сайт МИД РФ.

"Министр выразил сожаление по поводу эскалации напряжения в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявлены американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции," - говорится в сообщении.

Сообщается, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил специально для того, чтобы проинформировать Лаврова о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США.

Напомним, в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Напомним, посольство США в России объявило, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу большинства виз в России. Это связано с ограничением численности американских дипломатов в РФ.

Кроме того, США больше не будут выдавать в России визы для граждан Беларуси. Для получения визы белорусам рекомендуют ехать в Киев, Варшаву или Вильнюс.

Напомним, в июле Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ потребовала у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Европейская правда

Темы: Росcия США санкции
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