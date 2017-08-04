Турчинов: На Донбассе установят системы блокировки пророссийских каналов

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Пятница, 4 августа 2017, 01:11

Через несколько месяцев по всей линии разграничения на Донбассе установят системы, способные блокировать пророссийские каналы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе визита в Покровск, передает 06239.com.ua.

"В Покровске создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Сейчас мы проверили ее работу - работает очень качественно. Через несколько месяцев она будет установлена ​​вдоль всей линии разграничение", - сообщил он.

В штабе АТО отметили, что "данная методика позволяет эффективно создавать препятствия в трансляции до 10 каналов вражеского вещания одновременно и обеспечивает беспрепятственную работу украинских каналов, работающих на частотах, которые блокируются".

Темы: Турчинов Донбасс
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