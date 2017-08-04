Пограничники за первые 6 месяцев задержали более тысячи мигрантов

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Пятница, 4 августа 2017, 04:44

Сотрудники Госпогранслужбы Украины в первом полугодии 2017 года задержали 1059 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что 314 человек были задержаны за незаконное пересечение границы, а остальные - за нарушение правил пребывания иностранцев в Украине и другие правонарушения.

"Стоит отметить, что больше всего - 717 нелегальных мигрантов задержаны на границе с Молдовой. Тогда как на границе со странами ЕС задержаны 272 нелегала, из них чаще всего незаконных мигрантов пограничники останавливали на границе со Словакией, Польшей, Венгрией и Румынией", - говорится в сообщении.

По статистике, среди задержанных больше всего граждан Молдовы, России, Грузии, Турции, Азербайджана, Бангладеш, Вьетнама, Индии и Армении.

Кроме того, в Украину уже не пропущено почти 2 тысячи потенциальных незаконных мигрантов.

Темы: Пограничная служба
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