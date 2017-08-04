На Донбассе полиция изъяла большой арсенал боеприпасов

174 просмотра
Пятница, 4 августа 2017, 05:30

В городе Северск Бахмутского района полиция изъяла большой арсенал боеприпасов.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Более 4 тысяч патронов, аммонит, сигнальные и имитационные патроны, гранаты РГ-42, детонаторы и электровоспламенители обнаружила в доме жительница Северска после смерти владельца домовладения. Женщина немедленно сообщила об опасной находке в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина нашла боеприпасы, когда разбирала вещи предыдущего владельца.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной квалификацией ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины.

Темы: полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
420 тысяч за еврономер: будут ли штрафовать всех "бляхаров" 3 августа 2017, 11:37
Аброськин: Задержанный в "Борисполе" "вор в законе" работал на ФСБ 3 августа 2017, 04:15
Женщину, которая гуляла голая по Крещатику, госпитализировали – полиция 2 августа 2017, 20:53
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ: Кортеж Луценко регулярно ездит по встречной полосе
Суд оправдал генерала Госпогранслужбы, который получил 10 лет за взятку
Соратник Авакова нардеп Котвицкий регулярно нарушает ПДД
В Италии шесть часов допрашивали украинского нардепа
Все новости
Instagram дня

Мамы поддерживают неделю грудного вскармливания

Кино от Гусева

"Темна вежа", "Рівень чорного" і "Червоний"...