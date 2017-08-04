Сутки в АТО: 21 обстрел, боевики били из минометов и гранатометов

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 21 раз открывали огонь, после 18:00 они усилили обстрелы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Трижды враг применял минометы, 14 раз - гранатометы, один раз бил из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении террористы почти два часа били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БПМ по украинским силам на шахте Бутовка. Также, дважды под гранатометный огонь попали опорные пункты ВСУ на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское.

На Луганском направлении вечером сепаратисты применяли стрелковое оружие и гранатометы возле Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном.

"Стоит добавить, что в эти сутки почти на каждый провокационный обстрел со стороны боевиков, силы АТО ответным огнем принуждали противника к миру. Поэтому большинство огневых контактов были не продолжительны", - подчеркнули в штабе.