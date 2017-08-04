Опрос: Россияне резко разочаровались в Трампе

После очередных санкций число россиян, недовольных президентом США Дональдом Трампом, превысило количество симпатизирующих ему.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на новый опрос ВЦИОМа, проведенный 30-31 июля.

Так, 28% россиян относятся к Трампу скорее отрицательно, 43% — равнодушно, и всего 18% — скорее положительно. В течение месяца отношение респондентов к американскому президенту резко ухудшилось: по итогам опроса 9–10 июля скорее положительно к американскому лидеру относились 27% опрошенных, скорее отрицательно — 22%.



Оценки российско-американских отношений, улучшившиеся в начале июля после встречи глав государств, в конце месяца ухудшились. Более трети респондентов (39% против 32% в начале июля) говорят о напряженности, 23% — о прохладе, 21% (против 10%) — о враждебности.

Также 72% опрошенных считают, что Запад скоро сам отменит санкции против России. 20% высказались за то, что отмены санкций следует добиваться, так как они вредят российской экономике.

Опрос был проведен по телефону 30-31 июля, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

