В Кабмине призывают работодателей изменить рабочие графики из-за жары

Вице-премьер-министр Павел Розенко призвал работодателей дать сотрудникам возможность изменить рабочий график в связи с жарой в Украине.

Об этом он заявил в эфире 112 канала, передает zn.ua.

"У нас в этом плане, я считаю, взвешенное законодательство, которое дает право работодателю решать в рабочем порядке вопрос или уменьшения рабочего времени, или увеличения обеденного перерыва, или применения других мер для сохранения рабочего потенциала и здоровья тех людей, которые работают на предприятии", - сказал Розенко.

Он также призвал использовать плавающие графики, когда можно разрешить работникам в период высоких температур работать меньше, либо отработать их в другое время.

По его словам, работодателям необходимо соблюдать все условия для комфортной работы сотрудников.