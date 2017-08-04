Жители Донбасса в большинстве не выбрали партию, но "Опоблок" лидирует

Значительная часть жителей подконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой области не определилась с политическими предпочтениями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" в июле 2017 года.

Указывается, что проведение внеочередных парламентских выборов преимущественно поддерживают в Донецкой области (поддерживают 51%, не поддерживают 41%) и не поддерживается в Луганской (поддерживают - 32,5%, не поддерживают 46%).

Готовность принять участие в выборах выразили 56,5% в Луганской области и 52% в Донецкой.

Согласно отчету, в Луганской области 24% жителей не готовы участвовать в выборах и еще 43,5% не выбрали ни одной из партий (в сумме - 68%).

Среди политических партий в Луганской области уверенно преодолевает избирательный барьер только партия "Оппозиционный блок" (12,8% среди тех, кто готов принять участие в выборах). Имеют шансы преодолеть барьер также Радикальная партия Олега Ляшко (4,1%) и партия "За жизнь!" (3,8%).

В целом среди потенциальных избирателей не определились с выбором в Луганской области 57,4%.

"В Донецкой области определенность несколько выше, чем в Луганской: не брали бы участия в выборах 34%, не определились среди всего населения - 18%. Среди политических партий лидирует партия "Оппозиционный блок" - за нее готовы проголосовать 12,2% потенциальных избирателей", - говорится в отчете.

"Избирательный барьер преодолевают партия "Батькивщина" (7%), "За жизнь! "(7%), имеют шансы преодолеть барьер также партия "Наш край"(4,9%), Радикальная партия Олега Ляшко (4 9%), партия "Движение новых сил" (4,3%), "Самопомощь" (3,7%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (3,7%)", - сообщили в организации.

Затруднились среди тех, кто намерен участвовать в выборах, 28%.

Опрос был проведен на подконтрольной Украины территории с привлечением сети фирмы "Ukrainian Sociology service" 1-11 июля 2017 Донецкой области и 8-26 июля - в Луганской. В каждом из регионов опрошено по 500 респондентов.

Погрешность выборки составляет 4,6%.

Украинская правда