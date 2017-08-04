Балух: Я не хочу, чтобы дети Украины упрекнули меня в слабости

Крымчанин Владимир Балух, которого в пятницу суд в оккупированном Крыму, приговорил в 3 годам и 7 месяцам колонии, в свое последнем слове перед судом назвал причиной дела против него любовь к свободе и Украине.

Текст последнего слова Балуха приводит Крымская правозащитная группа.

Балух выступил в суде в спокойной и сдержанной манере. Он заявил, что дело против него полностью сфабриковано, а причина преследования кроется в его принципиальной позиции.

"Часто люди произносят такие слова: вот мы не жили нормально, пусть хоть дети поживут. При этом стараясь заработать, благополучие дать детям, не понимая одну простую вещь – пока мы своим детям в руки не передадим не то что идеальное государство, а хотя бы привитое у них внутри желание и потребность быть свободными людьми, отстаивать свою свободу и свое человеческое достоинство, бить по морде каждый раз государство, когда оно переходит какие-то рамки. И не просто бить по морде, а двигать вперед человеческую жизнь", - сказал он.

Дело на собой Балух назвал примером того, как работает госмашина.

"Вторая причина – моя любовь к моей Родине, ко всему, из чего я состою, к моей национальности, к памяти моих предков, все, кого я из них знаю, были украинцами, достойными людьми, хранящими традиции. Так нас воспитывали и мать с отцом. Родина для меня — это то же самое, что и мама, семья, дети", - сказал Балух.

Он подчеркнул, что не жалеет о своей позиции.

"Так вот – я не хочу, чтобы жизнь на земле прекращалась, я не хочу, чтобы когда-то мои потомки, дети всей Украины, упрекнули меня в том, что я где-то смалодушничал, проявил слабость", - заявил Балух.

"Любого человека можно понять, но лучшие годы своей жизни я все-таки прожил, и в таком возрасте проявлять малодушие я позволить себе не могу. Поэтому происходит все так, как происходит", - сказал Балух.

Как известно, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.

Напомним, в декабря 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.

После оккупации началось уголовное преследование Балуха.

8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски в Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

24 мая МИД Украины выступил с осуждением продлении ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру гляделки до 4 сентября и отверг обвинения в его адрес.