Кортеж экс-главы АП Ложкина нарушил правила и попал в ДТП - СМИ
Кортеж экс-главы администрации президента Бориса Ложкина с номерами прикрытия нарушил правила и попал в аварию в переулке Рыльского в центре Киева.
Об этом сообщили журналисты программы "Схемы", передает "Радио Свобода".
"Съемочная группа сняла, как 30 июня два внедорожника из кортежа Ложкина повернули с улицы Владимирской против движения в Рыльский переулок, который является односторонним для проезда, а уже через несколько минут журналисты увидели, что одно из двух авто стоит на этом переулке, столкнувшись с такси", - отмечают журналисты.
По их словам, охранник Ложкина после аварии снял с внедорожника номера, которых не оказалось в базе полиции. Как утверждают журналисты, это означает, что это номера оперативного прикрытия.
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"После оформления ДТП внедорожник на глазах у полиции оставил место происшествия без номеров", - отмечают в программе "Схемы".
"За даними джерел програми "Схеми", коли приїхала поліція, охоронець Ложкіна пропонував оформити протокол на себе, а не на водія автомобіля", - зазначають журналісти.
За день до аварии журналисты видели, как кортеж Ложкина аналогично нарушил правила дорожного движения, выехав против движения в Рыльском переулке.
Кроме того, программа "Схемы" обратилась в пресс-службу экс-главы АП относительно инцидента.
Пресс-служба подтвердила, что Ложкин пользуется автомобилем Lexus LX-570, оформленным на его жену.
"В связи с полученной оперативной информацией право Ложкина Б.Е. на получение государственной охраны после его освобождения от должности главы Администрации президента было временно продлено. Сотрудники Управления государственной охраны признали целесообразным использование номерных знаков прикрытия. 30.06.2017 упомянутый автомобиль стал участником ДТП", - отметили в пресс-службе.
Также они сообщили, что полиция, приехав на место аварии, составила протокол за нарушение правил дорожного движения автомобилем Lexus LX-570 с номерами АА 8175 ВО. Однако на чье имя составили протокол в пресс-службе не уточнили.
"По данным источников программы "Схемы", когда приехала полиция, охранник Ложкина предлагал оформить протокол на себя, а не на водителя автомобиля", - отмечают журналисты.
Как известно, Борис Ложкин возглавлял Администрацию президента Петра Порошенко с 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года.
После освобождения Порошенко назначил его секретарем Национального инвестиционного совета.
Больше о роли Ложкина в окружении Порошенко читайте в материале "Украинской правды": "Первая "тройка" Порошенко: кризис управления и войны в окружении президента"
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