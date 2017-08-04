Мировых лидеров призвали отреагировать на незаконное заключение Балуха

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает мировое сообщество отреагировать на приговор оккупационного "суда" Крыма относительно тюремного заключения крымчанина Владимира Балуха, который вывешивал флаг Украины на своем доме.

Об этом она написала в Facebook.

"Мы должны Владимира вытащить... Ждем заявлений генсека СЕ (Совета Европы - ред.) и других международных организаций и лидеров, когда украинца судят за украинский флаг", - написала Геращенко.

Она выразила желание лично познакомиться с осужденным и пожать ему руку.

"Владимир Балух - простой тракторист, настоящий гражданин Украины, настоящий украинец. Не все, кто в оккупации, - коллаборационисты", - отметила вице-спикер.

Как сообщалось, 4 августа так называемый суд Раздольненского района Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

В декабре 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.

С тех пор началось его преследование.

8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски у Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

Украинская правда