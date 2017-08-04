Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел
Патруль мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян в то время, когда пытался установить видеокамеру на крышу Донецкой фильтровальной станции.
Об этом в пятницу сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге в Киеве.
"Только вчера (3 августа - ред.) на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между контролируемой государством Авдеевкой и контролируемой боевиками ОРДО Ясиноватой, наблюдатели миссии и работники, которые работают под их руководством, попали под обстрел из стрелкового оружия", - рассказал он.
По словам Хуга, работники пытались установить на крыше фильтровальной станции видеокамеру, которая нужна для круглосуточного контроля за территорией.
О погибших или раненых во время этого инцидента он ничего не сообщил.
Как сообщалось, 1 августа боевики "ДНР" задержали водителя и грузовик с оборудованием для камеры специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и удерживали более семи часов в поселке Оленевка.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.