Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел

Патруль мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян в то время, когда пытался установить видеокамеру на крышу Донецкой фильтровальной станции.

Об этом в пятницу сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге в Киеве.

"Только вчера (3 августа - ред.) на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между контролируемой государством Авдеевкой и контролируемой боевиками ОРДО Ясиноватой, наблюдатели миссии и работники, которые работают под их руководством, попали под обстрел из стрелкового оружия", - рассказал он.

По словам Хуга, работники пытались установить на крыше фильтровальной станции видеокамеру, которая нужна для круглосуточного контроля за территорией.

О погибших или раненых во время этого инцидента он ничего не сообщил.

Как сообщалось, 1 августа боевики "ДНР" задержали водителя и грузовик с оборудованием для камеры специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и удерживали более семи часов в поселке Оленевка.

Украинская правда