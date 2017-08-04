Большинство россиян не хотят отмены санкций - РосСМИ

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Пятница, 4 августа 2017, 15:57

Абсолютное большинство россиян не почувствовали на себе последствий санкций Запада, поэтому считают, что добиваться отмены антироссийских санкций не следует.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает "Коммерсант", передает Европейская правда.

79% опрошенных заявили, что не ощущают последствий санкций для своих близких и себя лично. Поэтому 72% россиян уверены, что добиваться отмены санкций не нужно.

Впрочем, респонденты все-таки отметили ряд негативных последствий санкций: рост цен (66%), безработица (10%), рост курса рубля (10%) и проблемы с выплатами зарплаты (9%).

Что касается новых антироссийских санкциях США, которые в среду утвердил Дональд Трамп, то большинство россиян считают, что новые ограничения ничего не изменят внутри страны. 48% граждан не рассчитывают на изменения в стране, 28% ждут от санкций негативных изменений, 9% уверены в их положительном воздействии.

Руководитель практики анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что санкции становятся для российского общества обыденным явлением, а "их резонансность снижается".

Темы: Росcия
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