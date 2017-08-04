"Приговор слишком суров": Защита обжалует приговор Балуха

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Пятница, 4 августа 2017, 17:16

Сторона защиты украинского активиста Владимира Балуха планирует обжаловать приговор, вынесенный ему судом в аннексированном Россией Крыму.

Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, передает Крим.Реалии.

"Мы конечно не ожидали обвинительного приговора. Версия о подбрасывании Балуху взрывчатых веществ и боеприпасов не проверялась ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного следствия. Мы считаем приговор слишком суровым, а его вина была недоказанной. Соответственно мы будем обжаловать приговор после его получения", - рассказала Динзе.

Как известно, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.

Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал.

Защита украинца заявила, что дело против него сфабриковано.

Темы: Крым аннексия тюрьма
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