МИД требует от России освободить Балуха
Украина выражает категорический протест в связи с вынесением приговора в аннексирована Россией Крыма украинцу Владимиру Балуху.
Об этом говорится в заявлении украинского МИДа.
"Осудив украинца под сфабрикованным предлогом до почти 4 лет лишения свободы исключительно за его сознательную гражданскую позицию и мирное сопротивление незаконной оккупации его родной земли, Россия в очередной раз продемонстрировала миру свое циничное пренебрежение к правам человека, свобод и человеческой жизни в целом", - говорится в сообщении.
Указывается, что Российская Федерация как государство агрессор пренебрегла "ключевыми положениями международного гуманитарного права и требованием Генеральной Ассамблеи ООН, изложенной в резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина)".
"В Украине также рассматривают дело Владимира Балуха как очередной факт нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении.
Министерство требует немедленно отменить это "антигуманное и безосновательное судебное решение и прекратить любое преследование гражданина Украины Владимира Балуха".
Как известно, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.
Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал.
Защита украинца заявила, что дело против него сфабриковано.
Украинская правда
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