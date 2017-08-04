ГПУ передала НАБУ 40 томов новых материалов дела Мартыненко

Генеральная прокуратура передала детективам Национального антикоррупционного бюро 40 новых томов по делу экс-нардепа Николая Мартыненко.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью журналу "Фокус", передает пресс-служба НАБУ.

"Детективы Антикоррупционного бюро начали изучение 40 томов материалов, переданных Генеральной прокуратурой Украины в одном из эпизодов ряда производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко. Этих материалов в НАБУ ждали с конца января", - говорится в сообщении.

Также Сытник сказал, что сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование с привлечением механизмов международной правовой помощи.

Кроме того директор НАБУ подчеркнул, что ведомство вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершило досудебное расследование и передало в суд 14 уголовных производств.

"Одним из чиновников, дело которого вскоре начнут рассматривать в суде, является руководитель Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения. Ему сообщено о подозрении в растрате государственных средств на сумму более 16 млн гривен", - сказал Сытник.

Как сообщалось, экс-нардеп Николай Мартыненко проиграл дело в швейцарских судах по передаче информации украинскому следствию о швейцарских счетах, на которые ему поступали возможные взятки.

Как известно, НАБУ задержало Николая Мартыненко 20 апреля 2017.

По версии следствия, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключил контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб на 17,28 млн долл.

В общем НАБУ расследует три уголовных производства в отношении Мартыненко.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".

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