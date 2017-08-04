Военная прокуратура объяснила, почему во время учений погиб боец

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Пятница, 4 августа 2017, 17:58

Один военнослужащий погиб и 5 получили ранения из-за того, что во время учений на полигоне в с. Дивички после выстрела из 120-мм миномета "Сани" мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, где находились военные.

Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что на полигоне проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы.

По факту ранения и гибели военнослужащих ВСУ военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона в единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса погиб военнослужащий, еще пятеро получили травмы.

Украинская правда

Темы: армия жертвы прокуратура
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