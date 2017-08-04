Председателю фракции "Наш край" в Киевском облсовете сообщили о подозрении

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Пятница, 4 августа 2017, 18:53

Депутату Киевского областного совета 7 созыва, руководителю фракции "Наш край" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый, находясь на должности председателя Киево-Святошинской РГА, действуя вопреки интересам службы, подписал 21 распоряжение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка общей площадью 12 га в собственность гражданам для ведения индивидуального садоводства.

Выбытие указанных земель из государственной собственности состоялось с нарушением законодательства, поскольку они относятся к землям лесного фонда и находятся в пользовании Боярского лесничества обособленного подразделения НУБиП Украины "Боярская лесная опытная станция".

Только Кабинет министров имеет право распоряжаться указанной категорией земель.

Рыночная стоимость незаконно выбывших 12 га земель составляет 39 млн гривен.

Депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Украинская правда

Темы: Киев прокуратура
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