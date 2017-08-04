Саакашвили говорит, что беспрепятственно приехал в Польшу из США
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что беспрепятственно приехал из США в Польшу, не прибегая к дипломатической помощи.
Об этом он сказал интервью телеканалу ZIK по видеосвязи в пятницу вечером.
"Они предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, что не нужно меня пускать… У меня не было никаких проблем с тем, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Хотя Аваков в первый же день вызывал, насколько я знаю от американцев, заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием меня не выпускать из Соединенных Штатов", - отметил Саакашвили.
Политик подтвердил, что находится в Польше.
На уточняющий вопрос Саакашвили отметил, что не прибегал к дипломатической помощи для того, чтобы покинуть пределы США.
"Нет. Думаю, что это не нужно. Думаю, что все демократические (страны) не признают это (лишение гражданства)", - добавил он.
Отвечая на вопрос, намерен ли он остаться в Польше, Саакашвили отказался заранее говорить о своих планах.
Как известно, главная прокуратура Грузии обратилась к Польше по вопросу распространенной информации о визите экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в эту страну.
26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения Саакашвили гражданства.
Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.
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