США официально сообщили ООН о выходе из климатического соглашения

Государственный департамент США официально информировал Организацию Объединенных Наций об отказе от Парижского климатического соглашения, но оставил открытые двери для присоединения к нему, если условия для Соединенных Штатов будут улучшены.

Об этом пишет Reuters.

В Госдепе сообщили, что США будут продолжать участвовать в заседаниях Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата в процессе выхода, который, как ожидается, продлится как минимум три года.

"Соединенные Штаты поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, которая снижает выбросы, одновременно способствуя экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности", - говорится в сообщении департамента.

Как сообщалось, 1 июня президент США Дональд Трамп заявил о планах страны выйти из Парижского климатического соглашения, назвав этот договор "плохим" для американцев.

Ранее американское издание The New York Times сообщало, что Соединенные Штаты Америки смогут выйти из Парижского климатического соглашения не ранее чем в 2020 году, то есть только в конце срока президентства Дональда Трампа.

Напомним, Парижское климатическое соглашение было принято в декабре 2015 года и вступило в силу 4 ноября 2016 года.

Представители 195 стран договорились сокращать объемы выбросов вредных газов в атмосферу, чтобы сдержать повышение температуры воздуха на планете к концу этого века в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи.