МИД РФ назвал санкции ЕС за Siemens "необоснованными"

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Суббота, 5 августа 2017, 02:10

Москва рассматривает санкции против России из-за поставок турбин Siemens в аннексированный Крым как недружественный и необоснованный шаг.

Об этом заявили в МИД России.

"Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный. Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом", - говорится в заявлении ведомства.

При этом в МИД РФ пригрозили хозяйственными издержками для компании Siemens и других европейских компаний, работающих в этой стране.

"Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, ЕС добавил в санкционный список трех российских граждан и три компании, причастные к поставке газовых турбин в аннексированный Крым.

Напомним, Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Темы: санкции Росcия ЕС
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