МИД РФ назвал санкции ЕС за Siemens "необоснованными"
Москва рассматривает санкции против России из-за поставок турбин Siemens в аннексированный Крым как недружественный и необоснованный шаг.
Об этом заявили в МИД России.
"Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный. Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом", - говорится в заявлении ведомства.
При этом в МИД РФ пригрозили хозяйственными издержками для компании Siemens и других европейских компаний, работающих в этой стране.
"Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры", - сказано в заявлении.
Как сообщалось, ЕС добавил в санкционный список трех российских граждан и три компании, причастные к поставке газовых турбин в аннексированный Крым.
Напомним, Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.
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