ООН может лишить КНДР $ 3 млрд доходов от экспорта

Новые санкции против Северной Кореи, если их поддержит СБ ООН, имеют целью сократить годовые доходы страны на $ 3 млрд.

Об этом со ссылкой на одного из дипломатов пишет Reuters.

Проект резолюции СБ ООН по Северной Корее имеет целью сократить годовые доходы страны на $ 3 млрд путем запрета экспорта каменного угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов в стране.

Документ также запрещает странам увеличивать нынешнее количество северокорейских рабочих, создавать новые совместные предприятия с Северной Кореей и любые новые инвестиции в текущие совместные предприятия, сказал дипломат на условиях анонимности.

Источник агентства сообщил, что есть "твердая уверенность" в том, что этот проект резолюции будет поддержан Россией и Китаем.

Соединенные Штаты нацелены на голосование в субботу, 5 августа. Санкции против Северной Кореи могут быть усилены за недавние запуски двух межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в июле, заявили дипломаты.

Ранее помощник государственного секретаря США по Восточной Азии Сьюзан Торнтон заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, включающие меры против китайских финансовых учреждений, которые сотрудничают с КНДР.