В Госдепе США увидели успех и надежду на улучшение отношений с РФ

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт увидела положительные результаты сотрудничества и надежду на улучшение отношений с Россией.

Об этом она рассказала во время бриффинга, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о "конце надежд" на то, что отношения России с администрацией президента Дональда Трампа улучшатся.

"Я думаю, что многие люди во всем мире согласны с тем, что Соединенные Штаты и Россия должны иметь возможность работать вместе в областях взаимного сотрудничества. Посмотрите на прекращение огня на юго-западе Сирии, которое соблюдается, по большей части, уже почти месяц. Это пример хорошего американо-российского сотрудничества", - сказала она.

"Послушайте, всегда есть надежда на улучшение. Мы знаем, что люди говорят крайности, особенно в жаркие времена. Я просто не собираюсь вникать в особенности этого, но у нас есть области, где мы можем работать вместе и будем работать вместе", - добавила она.

Как известно, после подписания президентом США Дональдом Трампом новых санкций против РФ, Медведев заявил, что надеждам на улучшение отношений с США пришел конец.