В Госдепе США увидели успех и надежду на улучшение отношений с РФ

944 просмотра
Суббота, 5 августа 2017, 07:09

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт увидела положительные результаты сотрудничества и надежду на улучшение отношений с Россией.

Об этом она рассказала во время бриффинга, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о "конце надежд" на то, что отношения России с администрацией президента Дональда Трампа улучшатся. 

"Я думаю, что многие люди во всем мире согласны с тем, что Соединенные Штаты и Россия должны иметь возможность работать вместе в областях взаимного сотрудничества. Посмотрите на прекращение огня на юго-западе Сирии, которое соблюдается, по большей части, уже почти месяц. Это пример хорошего американо-российского сотрудничества", - сказала она.

"Послушайте, всегда есть надежда на улучшение. Мы знаем, что люди говорят  крайности, особенно в жаркие времена. Я просто не собираюсь вникать в особенности этого, но у нас есть области, где мы можем работать вместе и будем работать вместе", - добавила она.

Как известно, после подписания президентом США Дональдом Трампом новых санкций против РФ, Медведев заявил, что надеждам на улучшение отношений с США пришел конец.

Темы: США Росcия санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп и Макрон поговорили об Украине, Сирии и КНДР 5 августа 2017, 06:38
ФБР подозревает РФ в распространении фейковых новостей в соцсетях перед выборами в США 5 августа 2017, 05:45
Министр юстиции США объявил войну утечкам секретной информации 5 августа 2017, 02:55
powered by lun.ua
Главные новости
ФБР подозревает РФ в распространении фейковых новостей в соцсетях перед выборами в США
Омелян: Суд признал незаконным вывод "Укрзализныци" из-под контроля Мининфраструктуры
СМИ: Пентагон попросил Белый дом предоставить Украине летальное оружие
Порошенко готов пригласить иностранцев расследовать убийство Шеремета
Все новости
Говорите НЕТ!

Искусство говорить НЕТ!, Или Учителя были хорошие

Комиксы

5 типов жителей города, которые проявляются в жару