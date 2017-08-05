Во львовской психбольнице пациент взял в заложники 76 человек, есть пострадавшие

1297 просмотров
Суббота, 5 августа 2017, 11:12

Во львовской психиатрической больницы пациент захватил 76 заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Правоохранители локализовали злоумышленника и освободили людей - 10 получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.

По данным полиции, на месте происшествия было принято решение о штурме заблокированного помещения.

"Правоохранители локализовали злоумышленника и освободили заложников. Во время штурма 5 полицейских получили телесные повреждения. Личность злоумышленника установлена ​​- это 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца", - сообщили в полиции.

Мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников 4 августа снова был помещен в медицинское учреждение.

"Около 19:00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом с разбитого окна мужчина травмировал десяти пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь" , - сообщил замначальника ГУ Нацполиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

Украинская правда 

Темы: Львов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
К националистам пришли с обысками за пикет Львовского облсовета 4 августа 2017, 14:13
Польская авиакомпания LOT запускает новый рейс из Львова 3 августа 2017, 19:40
Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода 21 июля 2017, 00:30
powered by lun.ua
Главные новости
ФБР подозревает РФ в распространении фейковых новостей в соцсетях перед выборами в США
Омелян: Суд признал незаконным вывод "Укрзализныци" из-под контроля Мининфраструктуры
СМИ: Пентагон попросил Белый дом предоставить Украине летальное оружие
Порошенко готов пригласить иностранцев расследовать убийство Шеремета
Все новости
Город

Как на улицах Киева появились рисунки на плитках

Кино на БЖ

7 новых фильмов августа