Во львовской психбольнице пациент взял в заложники 76 человек, есть пострадавшие

Во львовской психиатрической больницы пациент захватил 76 заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Правоохранители локализовали злоумышленника и освободили людей - 10 получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.

По данным полиции, на месте происшествия было принято решение о штурме заблокированного помещения.

"Правоохранители локализовали злоумышленника и освободили заложников. Во время штурма 5 полицейских получили телесные повреждения. Личность злоумышленника установлена ​​- это 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца", - сообщили в полиции.

Мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников 4 августа снова был помещен в медицинское учреждение.

"Около 19:00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом с разбитого окна мужчина травмировал десяти пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь" , - сообщил замначальника ГУ Нацполиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

Украинская правда