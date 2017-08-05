Экс-нардеп от Партии регионов Бережная погибла в ДТП

Бывшая народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в ДТП.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили в окружении экс-нардепа.

Также информацию о смерти Бережной подтвердили экс-нардепы от ПР Елена Бондаренко и Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

Ранее о смерти Бережной в автокатастрофе сообщило издание LB.ua. По его информации, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы. Она сидела сзади в автокресле, была пристегнута.

Ирина Бережная была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия. Бережной было 36 лет.