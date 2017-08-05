Порошенко: Воздушным Силам выделено более 1 млрд на восстановление боеспособности

В 2017 году на восстановление боеспособности, содержание, эксплуатацию и ремонт вооружения и военной техники Воздушным Силам ВСУ выделено более 1 миллиарда гривен из госбюджета.

Об этом заявил президент Петр Порошенко 5 августа в рамках рабочей поездки в Винницкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Это позволит поставить в воинские части более 40 основных образцов вооружения и техники. Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные ракетные и радиолокационные комплексы", - отметил Порошенко.

По словам президента, в течение первого полугодия после модернизации и ремонта к боевым военных частей уже переданы самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27УБМ1, МиГ-29, Ан-26 и Л-39, радиолокационные комплексы "Малахит", "Пеликан".

Украинская правда