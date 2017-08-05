СБУ поймала в зоне АТО разочарованного экс-боевика

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Суббота, 5 августа 2017, 17:02

В Донецкой области в районе проведения АТО сотрудники СБУ задержали бывшего члена одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Славянска присоединился к боевикам в апреле 2014 года.

"Там он стал свидетелем мародерства и насилия бандитов относительно местных жителей. Разочаровавшись в идеалах "русского мира", человек оставил незаконное вооруженное формирование", - утверждают в спецслужбе.

Там подчеркнули, что после этого бывший боевик мог воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома" и быть освобожденным от уголовной ответственности, однако он скрывался от правоохранительных органов, сначала на территории ОРДЛО, а затем в родном городе, где и был задержан.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по части 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Донбасс "ДНР" СБУ
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