СМИ сообщили подробности ДТП, в котором погибла Бережная

644 просмотра
Воскресенье, 6 августа 2017, 00:31

Авария, в которой погибла экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная, случилась в Хорватии.

Об этом сообщает Splitski dnevnik.

ДТП произошло около 1:30 ночи в субботу на трассе между городами Масленица и Поседарье.

Бережная, ее 8-летняя дочь и водитель ехали в автомобиле "Мерседес" с болгарскими номерами. 38-летний водитель, который также погиб в аварии, был гражданином Болгарии. Ребенка госпитализировали в больницу города Задар.

Как пишет издание со ссылкой на местную полицию, автомобиль, вероятно, двигался в сторону Поседарье. По неизвестным причинам он съехал с дороги и врезался в столб.

Ранее сообщалось о гибели экс-народного депутата от ПР Ирины Бережной.

Темы: ДТП Партия регионов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-нардеп от Партии регионов Бережная погибла в ДТП 5 августа 2017, 15:21
В Днепропетровской области полицейский насмерть сбил пешехода 1 августа 2017, 13:01
В Лос-Анджелесе фургон въехал в толпу людей, 8 пострадавших 31 июля 2017, 04:26
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ сообщили подробности ДТП, в котором погибла Бережная
Совбез ООН принял новые санкции против КНДР
В Кривом Роге и.о. начальника отдела полиции устроил драку возле кафе
Лидер немецких либералов призвал временно "забыть" об аннексии Крыма
Все новости
Город

Как на улицах Киева появились рисунки на плитках

Instagram дня

Мамы поддерживают неделю грудного вскармливания