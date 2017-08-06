СМИ сообщили подробности ДТП, в котором погибла Бережная

Авария, в которой погибла экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная, случилась в Хорватии.

Об этом сообщает Splitski dnevnik.

ДТП произошло около 1:30 ночи в субботу на трассе между городами Масленица и Поседарье.

Бережная, ее 8-летняя дочь и водитель ехали в автомобиле "Мерседес" с болгарскими номерами. 38-летний водитель, который также погиб в аварии, был гражданином Болгарии. Ребенка госпитализировали в больницу города Задар.

Как пишет издание со ссылкой на местную полицию, автомобиль, вероятно, двигался в сторону Поседарье. По неизвестным причинам он съехал с дороги и врезался в столб.

Ранее сообщалось о гибели экс-народного депутата от ПР Ирины Бережной.