В Азербайджане в общежитии произошел взрыв, есть жертвы
В азербайджанском городе Сумгайыте вечером в субботу, 5 августа, на территории общежития произошел взрыв.
Об этом сообщает местное издание Trend.
По предварительной информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые. После взрыва вспыхнул пожар.
Корреспондент издания с места происшествия сообщает, что более 10 человек, включая одного сержанта полиции и одного сотрудника МЧС, были госпитализированы из-за отравления дымом.
К настоящему моменту возгорание удалось погасить.
Представитель МЧС заявил, что о причинах взрыва будет сообщено после проведения необходимого расследования.
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