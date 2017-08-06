В Азербайджане в общежитии произошел взрыв, есть жертвы

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Воскресенье, 6 августа 2017, 01:21

В азербайджанском городе Сумгайыте вечером в субботу, 5 августа, на территории общежития произошел взрыв.

Об этом сообщает местное издание Trend.

По предварительной информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые. После взрыва вспыхнул пожар.

Корреспондент издания с места происшествия сообщает, что более 10 человек, включая одного сержанта полиции и одного сотрудника МЧС, были госпитализированы из-за отравления дымом.

К настоящему моменту возгорание удалось погасить.

Представитель МЧС заявил, что о причинах взрыва будет сообщено после проведения необходимого расследования.

Темы: Азербайджан
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