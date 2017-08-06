На Донбассе правоохранители задержали авто с гранатами

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Воскресенье, 6 августа 2017, 03:53

На блокпосту в Покровске Донецкой области правоохранители остановили автомобиль, в котором находились гранаты.

Об этом сообщает полиция в Донецкой области.

За рулем автомобиля был 29-летний местный житель. При осмотре авто правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5, гранату Ф-1 с запалами и два магазина к автомату Калашникова с патронами.

По словам водителя, накануне он обнаружил эти предметы на окраине города, положил их в машину и "просто забыл о них".

Обнаруженное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В отношении их владельца открытое уголовное производство по ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины.

Темы: Донбасс полиция
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