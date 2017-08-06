Больше всего в субботу стреляли возле Авдеевки - Минобороны

Больше всего обстрелов в прошедшие сутки произошло в районе Авдеевки.

Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье, возле Авдеевки было зафиксировано 12 обстрелов, в то время как всего на Донецком направлении - 18.

Вместе с тем, на Луганском направлении боевики открывали огонь 6 раз, на Мариупольском - 7.

Лысенко также подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое бойцов получили ранения.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошедшие сутки боевики открывали огонь 31 раз.

Украинская правда