В Украине ожидаются сильный ветер и дожди с градом

В ближайшие часы и до конца дня 6 августа и в течение 7 августа по Киеву и области, а 7 августа практически по всей Украине ожидаются грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/c, местами град.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в ближайшие три часа и до конца дня 6 августа и в течение 7 августа по Киеву и Киевской области ожидают грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м / с. В отдельных районах Киевской области град.

Кроме того, 7 августа в Украине грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.

Украинская правда