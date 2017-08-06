В Украине ожидаются сильный ветер и дожди с градом

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Воскресенье, 6 августа 2017, 14:08

В ближайшие часы и до конца дня 6 августа и  в течение 7 августа по Киеву и области, а 7 августа практически по всей Украине ожидаются грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/c, местами град.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в ближайшие три часа и до конца дня 6 августа и  в течение 7 августа по Киеву и Киевской области ожидают грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м / с. В отдельных районах Киевской области град.

Кроме того, 7 августа в Украине грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.

Украинская правда

Темы: погода
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