В Украине ожидаются сильный ветер и дожди с градом
В ближайшие часы и до конца дня 6 августа и в течение 7 августа по Киеву и области, а 7 августа практически по всей Украине ожидаются грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/c, местами град.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, в ближайшие три часа и до конца дня 6 августа и в течение 7 августа по Киеву и Киевской области ожидают грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м / с. В отдельных районах Киевской области град.
Кроме того, 7 августа в Украине грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.
Украинская правда
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