Россия вводит в Крыму график отключения электричества

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Воскресенье, 6 августа 2017, 15:48

Россия вводит графики временного отключения электроснабжения на южном берегу Крыма из-за превышения допустимой нагрузки на воздушной линии "Симферопольская - Ялта".

Об этом заявили в Минэнерго России, передает Интерфакс.

"6 августа, в 10:33 по Москве, отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (...) в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки по ВЛ 110 кВ "Симферопольская - Ялта". Информация уточняется", - отмечает ведомство.

Ранее на полуострове установилась жара в 38-40 градусов Цельсия, жители активно пользуются кондиционерами.

Централизованное электроснабжение Крыма при суммарном потреблении порядка 1280 МВт обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по энергомосту (до 800 МВт).

Темы: Крым энергетика
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