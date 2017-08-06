Боевики уменьшили количество обстрелов

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Воскресенье, 6 августа 2017, 18:28

Боевики в воскресенье открывают огонь по силам АТО почти вдвое реже, чем в субботу.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18 часов.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО в очередной раз не прошел спокойно. И хотя, по сравнению с прошлыми сутками, российско-оккупационные группировки почти вдвое уменьшили количество обстрелов украинских позиций, напряженная ситуация и дальше сохраняется на Донецком направлении", - отметили в штабе.

Так, после полуночи, боевики трижды по различным направлениям вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по украинским позициям на подступах к Авдеевке. А около 2 ночи враг применял вооружение БМП неподалеку Песков.

Кроме того, почти в 16 часов бандиты выпустили 3 мины калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в районе Крымского, что на Луганском направлении.

В штабе также отметили, что украинские саперы продолжают очищать землю Донбасса от взрывных устройств. Так, за минувшие сутки было обследовано более 8 гектаров территорий, из которых изъято более 100 взрывоопасных предметов.

Темы: АТО
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