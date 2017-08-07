На Осокорках в Киеве пьяный водитель сбил двух детей

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Понедельник, 7 августа 2017, 01:21

На Осокорках в Киеве пьяный водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости вылетел с дороги и сбил двух девочек 2006 и 2008 года, один из них скончался.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Трагедия произошла 6 августа вечером. По словам свидетелей, водитель двигался со стороны "шлюзов", начал обгонять поток автомобилей на повороте, после чего резко вернулся в свой ряд, от чего его автомобиль начало бросать в разные стороны, а потом и вовсе вылетел с дороги. После столкновения с детьми, он остановился в 50 метрах. Хотел поймать такси, чтобы скрыться с места аварии, но люди его задержали.

Сообщается, что одна из девочек умерла в машине скорой помощи. Вторую с тяжелыми травмами госпитализировали. Тест на состояние алкогольного опьянения водителя показал 2,23 промилле.

Темы: авария Киев
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