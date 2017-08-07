В Измаиле взорвалось авто полицейского, есть пострадавшие
В Одесской области в городе Измаил взорвалось авто сотрудника криминальной полиции, есть пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Взрыв прогремел на ул. Нахимова. Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит работнику криминальной полиции.
В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, их доставили в больницу.
На месте происшествия работают взрывотехники, устанавливаются обстоятельства инцидента
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