В Измаиле взорвалось авто полицейского, есть пострадавшие

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Понедельник, 7 августа 2017, 03:04

В Одесской области в городе Измаил взорвалось авто сотрудника криминальной полиции, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Взрыв прогремел на ул. Нахимова. Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит работнику криминальной полиции.

В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, их доставили в больницу.

На месте происшествия работают взрывотехники, устанавливаются обстоятельства инцидента

Темы: полиция Одесская область криминал
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