Ващиковский: Проблема УПА для поляков не ключевая

Польша ждет возможности возобновить дискуссию об УПА, но по-прежнему готова сотрудничать и поддерживать Украину.

Об этом Глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал в интервью российскому изданию "Коммерсант".

Ващиковский рассказал, что роста национализма, в том числе антипольского, в Украине нет, но она "безотчетно пытается сформулировать, нащупать свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма". Он также добавил, что это нормальная тенденция.

При этом Ващиковский заявил, что "члены ОУН-УПА участвовали не только в преступлениях против поляков, но и в холокосте".

Ващиковский сообщил, что в ходе визита президента Украины Петра Порошенка в Польшу в декабре 2016 года ему предлагали использовать опыт Израиля в переосмыслении Холокоста и также "выделить тех украинцев и поляков, кто действительно спасал людей во время войны и после нее".

"Ответ был позитивным: инициативу направили в министерства иностранных дел — то есть мне и Павлу Климкину — с рекомендацией изучить возможности реализации. Правда, за восемь месяцев я так ничего и не услышал от моего коллеги и друга Павла", - заявил глава МИД Польши.

В то же время, по его словам, для поляков эта проблема не ключевая.

"Мы помним. Мы не забудем о Волынской резне, мы знаем, что идет прославление УПА. Но это не значит, что мы забудем, насколько независимая и суверенная Украина важна для безопасности в нашей части Европы. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с Украиной и поддерживать ее", - заявил Ващиковский.

"Среди стран ЕС и НАТО мы единственная страна, соседствующая и с агрессивной Россией, и с жертвой агрессии — Украиной. Мы близки с обеими странами, и нас также затрагивает этот конфликт", - объяснил он.

Отвечая на предыдущие вопросы журналиста российского издания о "кризисе на Украине", Ващиковский подчеркнул, что "нет такого понятия "кризис на Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией".

Как известно, Ващиковский заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

В связи с этим заявлением министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши Яна Пекло. Польскому дипломату указали на некорректность высказываний Ващиковского.