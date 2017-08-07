Минэнергетики не видит причин повышать цены на газ и электричество

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Понедельник, 7 августа 2017, 05:14

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не видит оснований для повышения цен на электроэнергию и разработало схему, не предусматривающую повышения цен на газ.

Об этом сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик в эфире программы "Перша Шпальта" на телеканале "UA:Перший", передает Интерфакс-Украина.

"Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг), мотиваций для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать – мы видим мотивацию для ее уменьшения еще", - заявил Насалик.

Кроме того, по словам министра, повышение цен на газ пока также не планируется.

"Министерство разработало схему, которая не предусматривает повышение цены на газ", - сказал он.

Напомним, что в проекте финплана "Нафтогаза" предлагалось увеличить стоимость тысячи кубометров газа без НДС на 931 гривну - до 5873 грн. То есть с НДС она должна составлять 7047 грн, или 7,047 грн за кубометр.

Однако Кабинет Министров Украины не согласовал повышение тарифов на газ, заложенное в финплане "Нафтогаза".

Темы: газ энергетика
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