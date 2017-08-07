На двух участках границы могут появиться новые подразделения пограничников

Новоназначенный председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал анонсировал усиление подразделений на границе на западной и восточной участке.



Об этом он рассказал в интервью агентства "Интерфакс-Украина".



"Если говорить об основных задачах, то речь идет о тактическом усилении подразделений на границе. На сегодняшний день многие наши подразделения имеют, на мой взгляд, и, по мнению многих экспертов, очень большие участки ответственности. Эффективно организовать службу на таких участках очень сложно. Поэтому мы планируем все-таки увеличить присутствие пограничников на границе и развернуть новые подразделения", - сказал Цигикал.



Он отметил, что этот вопрос согласовывать с руководством страны, поскольку он требует определенных финансов.



"Сегодня такая необходимость существует на восточном участке, с учетом военной агрессии России, и на западной границе в связи с деятельностью организованных преступных групп", - пояснил Цигикал.



Как известно, после инцидента в Администрации президента бывший председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко написал рапорт об отставке по состоянию здоровья.



Цигикала назначили на его место 25 июля.