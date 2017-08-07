На двух участках границы могут появиться новые подразделения пограничников

979 просмотров
Понедельник, 7 августа 2017, 09:41

Новоназначенный председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал анонсировал усиление подразделений на границе на западной и восточной участке.

Об этом он рассказал в интервью агентства "Интерфакс-Украина".

"Если говорить об основных задачах, то речь идет о тактическом усилении подразделений на границе. На сегодняшний день многие наши подразделения имеют, на мой взгляд, и, по мнению многих экспертов, очень большие участки ответственности. Эффективно организовать службу на таких участках очень сложно. Поэтому мы планируем все-таки увеличить присутствие пограничников на границе и развернуть новые подразделения", - сказал Цигикал.

Он отметил, что этот вопрос согласовывать с руководством страны, поскольку он требует определенных финансов.

"Сегодня такая необходимость существует на восточном участке, с учетом военной агрессии России, и на западной границе в связи с деятельностью организованных преступных групп", - пояснил Цигикал.

Как известно, после инцидента в Администрации президента бывший председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко написал рапорт об отставке по состоянию здоровья.

Цигикала назначили на его место 25 июля.

Темы: граница Росcия контрабанда
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Новый глава ГПСУ готовит проверку пограничных подразделений на Донбассе 2 августа 2017, 11:26
Пограничники задержали иностранный теплоход, плававший в Крым 1 августа 2017, 13:40
Генштаб: РФ стянула к границе 3 дивизии - для быстрых наступательных действий 23 июля 2017, 20:31
powered by lun.ua
Главные новости
Под Киевом в ДТП погибли 6 человек
Хроника 7 августа. Вакарчук решил стать политиком, а Янукович нашел общий язык с Луценко
На Осокорках в Киеве пьяный водитель сбил двух детей
Правозащитники требуют наложить санкции на фигурантов дела Балуха
Все новости
Без турфирм

Советы троих самостоятельных путешественников по американскому континенту

Город

Как на улицах Киева появились рисунки на плитках